SICHTBARKEIT: Die neue blu

× Erweitern Foto: M. Rädel Es ist noch längst nicht alles erreicht!

Foto: Filip Custic @filipcustic1 Lil Nas X Lil Nas X ziert unser Cover

Liebe Queers, haben wir es geschafft? Bei Redaktionsschluss sah es fast so aus: Die Inzidenzen sinken, die Impfungen laufen, Testzentren überall … Das Virus und die Corona-Pandemie werden uns noch lange begleiten, das ist klar, aber es scheint, als ob wir auf einem guten Weg sind, trotzdem „frei“ zu leben. Wir haben für dich die aktuellsten Nachrichten aus der Community und der Unterhaltungsbranche (nicht nur) zum Thema. Und wir tauschten uns mit den Stars und Machern der Szene aus. Zum Beispiel mit dem französischen Fotografen Romain Berger, Rap-Superstar Lil Nas X und Dragqueen Gloria Glamour, die auch ein ernstes Thema anspricht. Euer blu Team!

× Erweitern Foto: Romain Berger, „Epilogue“, 2019, www.romainberger-photography.com

Pralle Sexualität, Kitsch, Kunst, queere Ästhetik und Pomp. Manche der Kunstwerke von Romain Berger erinnern an barocke Theaterkulissen, an Szenen von John-Waters-Filmen, die Werke von David LaChapelle, James Bidgood, Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch Clips von Army of Lovers. Wir chatteten mit dem Franzosen, der die Welt ein bisschen queerer macht.

kust., die polnische Premium-Marke für nachhaltige Herrenunterwäsche, präsentiert bei uns ihre neue Bademodenkollektion. Nachhaltigkeit ist neben Sexyness das ganz große Thema bei dem queeren Team des 2017 an den Start gegangenen trendigen Labels aus Sopot, Polen. Dessen Bademode wird aus Nylon hergestellt, das zuvor als Müll in den Ozeanen trieb.

× Erweitern Foto: Alexander Coir Marvin

„Ich habe kein Problem damit, mich erotisch zu präsentieren, in Unterwäsche oder auch mal nackt, wo man nur meinen Hintern sieht, der ja auch knackig, schön geformt und ansehnlich ist! Aber komplett topless gibt’s mich nur privat. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, und Nudes öffentlich zu präsentieren ist nicht meins!“ Marvin, Blogger und Model

Mehr Features dieser Art gibt es auf: www.instagram.com/blumediengruppe, die aktuellen E-Paper kannst du hier lesen: epaper.maenner.media