BERLIN: Die neue CSD-Route

Foto: M. Rädel Nasser Nasser El-Ahmand vom CSD-Vorstand hatte Zeit für ein Telefonat

Der CSD am 24.7. startet nun in Mitte und demonstriert und tanzt zum Nollendorfplatz. Wir fragten bei Nasser vom CSD-Vorstand nach.

Warum habt ihr die Route geändert? Musstet ihr?

Nein, wir wollten. Ich habe bemerkt, dass es irgendwie mehr für die Community bringt, wenn wir am Nollendorfplatz enden und im Osten beginnen. Die Wirte dort hatten massive Einbußen, da dachten wir uns: Tun wir den Wirten, den Kulturschaffenden etwas Gutes und bringen ihnen die Szene!

Wo geht es denn los in Berlin-Mitte?

Um 12 Uhr beginnt die Versammlung am Straußberger Platz, dann geht es um 13 Uhr los und direkt vorbei am Kino International zur Alexanderstraße, wo wir links in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen und auf Unter den Linden zusteuern. Am Brandenburger Tor sollen dann die Menschen DURCHS Tor, die Trucks auf den Parallelstraßen vorbei, dann geht es zur Siegessäule, Urania und schließlich endet die Demonstration am Nollendorfplatz.

Der Abschluss am Nollendorfplatz, was erwartet uns da?

Die Demonstration endet und wir wollen, dass die Community sich dann dort im Szenekiez verteilt. Die Trucks fahren in verschiedene Straßen, aber es gibt keine Abschlusskundgebung. Die Leute sollen im Kiez ein Zeichen für den Neustart der Sichtbarkeit setzen und feiern.

*Interview: Michael Rädel

csd-berlin.de