St. Matthäus-Kirche, 2raumwohnung und „ein Tag im Grünen“

„Brennnessel, Blättervögel und apokalyptische Landschaften“ werden am 3. September bei „Ein Tag im Grünen 2023 – Sommerfest am Kulturforum“ versprochen.

Natürlich in der Kunst, eingebettet in eine Führung. So macht das Ende des Sommers Freude! Von 11 bis 22 Uhr laden die Einrichtungen des Berliner Kulturforums, eben auch die Neue Nationalgalerie, zum großen Sommerfest in ihren Gärten ein.