Die Party geht weiter!

2025 wird „Chantals House of Shame“ tatsächlich 26 Jahre (!) alt. Dank geschickter Bookings, viel Liebe zum Thema Klub und treuer Gäste präsentiert sich diese Party im Lokschuppen aber so frisch wie 1999, als es am Hackeschen Markt losging.

Jeden Donnerstag (außer während der ersten Corona-Welle) gibt es hier seitdem um ca. 2:30 Uhr morgens eine Show, die mal Punk, mal Travestie, mal Tanz sein kann – immer anmoderiert von Gastgeberin Chantal. Die kam einst von Heidelberg nach Berlin und revolutionierte das Nachtleben. Immer gerne hier sind unter anderem Dragqueen Allucard und LGBTIQ*-Aktivistin Fatal Flash (großes Bild ganz oben). Für heute Nacht angekündigt werden unter anderem die DJs EXILDISCOUNT, Misha Svirid und EMMANUELLE5 – das Hosting übernimmt wie meist CoCo Kitsch. Und auf der Bühne wird Sängerin Jade Pearl Baker (Bild unten) loslegen. Natürlich live. WunDerBar.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

