Die „Queen of Muffins“

Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel

Gleich zweimal gibt es „Coffee & Deli – Queen of Muffins“ in Berlin, einmal in der Hermannstraße 164 (in Neukölln), einmal in der Pohlstraße 65 (in Mitte). Beide Standorte überzeugen mit gemütlicher Atmosphäre, wohltuenden Tees, Energie spendenden Kaffees, leckeren Kuchen, hausgemachtem Shakshuka ** und natürlich Muffins.

„Vielfalt und Genuss gehen bei uns Hand in Hand. Minimal mit Espresso und Amarettini. Familiär mit ausgedehntem Frühstück und Geburtstagskuchen. Schnell und unkompliziert für Eilige und Reisende. Oder heftig-deftig: für Feiernde und Morgenmuffel. Kommt herein und macht's Euch gemütlich, wir haben schon unsere Lieblingsmusik aufgelegt. Keine Zeit? Es gibt wirklich alles auch zum Mitnehmen. Nur wir, wir bleiben hier“, so das Team auf der Homepage. Wer Lust auf einen (Geburtstags-)Kuchen hat, aber nicht selbst backen kann oder will, der kann diesen hier bestellen. Einfach 24 Stunden vor Abholung in der Wunschfiliale anrufen. queenofmuffins.de

** eine Tomaten-Eier-Spezialität der nordafrikanischen und israelischen Küche