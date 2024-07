Dieses Jahr schon 25 Jahre ...

×

Mensch glaubt es kaum, aber die immer noch immens erfolgreiche, international beachtete Berliner Party „Chantals House of Shame“ wird im Oktober 2024 schon ein Vierteljahrhundert alt.

25 Jahre! Doch Chantal, die übrigens noch in den ersten Jahren hinter der Bar stand, muss sich um ihre 1999 gestartete Party keine Sorgen machen. Ähnlich wie ein Popstar sein Image hat sie ihre Party bei jedem der zahlreichen Umzüge – sie rockte unter anderem in der Panorama Bar das Haus – neu erfunden. Nicht radikal generalüberholt, aber behutsam und dann doch recht prägnant verändert. Chantal machte Karrieren! Wer hier auftrat, kam weiter, wer hier arbeiten durfte, war ganz vorne mit dabei in der Klubwelt. Gloria Viagra, heute Drag-Aktivistin und Partymacherin, hatte sich schon einen Namen in Kreuzberg und am Nollendorfplatz als Polit-Queer gemacht, der berlinweite Durchbruch kam aber zur Jahrtausendwende mit ihrer Funktion als Wächterin der Chantal-Türe. Es folgten viele weitere Tür-Queers, einige blieben der Party treu, andere entwickelten sich ganz anders weiter ... Aber eins ist geblieben: Das quirlige Treiben (nicht nur) am Einlass, ohne Häme, dafür mit Berliner Schnauze und einem Augenzwinkern.

Hintergrundwissen: Das Nachtleben Berlins musste sich nie verstecken, schon gar nicht seit den 1970ern, als die geteilte Stadt mit ihren Klubs, Bars und allseits präsenten Community-Sternen, etwa Romy Haag, zu DER Metropole der LGBTIQ*-Community wurde. Das bunte Westberlin wurde szeneübergreifend wegweisend und einflussreich, hier konnten Queers sich in jeder Hinsicht frei entfalten. Und internationale Stars wie Zazie de Paris, Boney M., David Bowie, Divine, Grace Jones und Amanda Lear machten fröhlich mit: „Lust for Life“! Anfang der 1990er potenzierte sich dann alles rasant. In Ostberlin lockten Hunderte leer stehender Häuser, die Szene war plötzlich doppelt so groß, und aus ganz Deutschland, ganz Europa, kamen die Kerle, Queers und Diven in die pulsierende Techno-Metropole, um vor allem im ehemaligen Osten der Stadt ihre Träume zu verwirklichen. Und 1999 legte dann Chantal los, der Rest ist Geschichte.

