Diversität und Akzeptanz: LuB Akademie

Torsten Schmidt

Torsten Schmidt, der Direktor der Lern- und Bildungsakademie Berlin, über sein Wirken:

„Wir sind ein zertifizierter Träger der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie von Coachings und Firmenseminaren. Wir bilden in verschiedenen Bereichen weiter. Für Arbeitssuchende ist eine Finanzierung über das Jobcenter oder Arbeitsagentur möglich. Und das Wichtigste – ab dem 1. Juli 2023 gibt es für Arbeitsuchende weitere gute Gründe für eine Teilnahme an einer Weiterbildung oder Coaching:

das Weiterbildungsgeld in Höhe von zusätzlich 150 Euro im Monat und/oder den Bürgergeld-Bonus in Höhe von zusätzlich 75 Euro im Monat

Berufliche Weiterbildung wird also nochmal extra belohnt.“

Auch beim CSD wird die LuB Akademie mitmachen: „Wir zeigen Flagge – nicht nur auf all unseren Werbemitteln. Wir supporten ebenso mit Werbung in queeren Medien und Beiträgen in Magazinen die Community und lassen so gar keinen Zweifel aufkommen, wofür wir stehen. Queerness und Diversität sind kein Randthema. Wir freuen uns sehr über unsere zweite Teilnahme am Berliner CSD mit unserem eigenen Truck. Viele queere Personen aus ganz Deutschland haben bereits Karten erworben und werden mit uns gemeinsam für die Sichtbarkeit der queeren Community demonstrieren und natürlich auch feiern. Einige Karten sind noch verfügbar – wer gerne noch dabei wäre, sendet uns einfach eine Mail an pride@lub-akademie.de.“

LuB Akademie, Joachimsthaler Straße 15, 10719 Berlin, 030 88713460, www.lub-akademie.de