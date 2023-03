„bump!“ mit DJ Paderkid, Gitti & Destiny

× Erweitern Foto: M. Rädel DDDD: Die Dragqueen Destiny Drescher

Foto: Sony Music Robbie Williams 2016 Robbie Williams – Spaßvogel und erfolgreicher Sänger

Am Samstag ist es wieder so weit, #mensch strömt zur „bump!“. Seit über zwei Jahrzehnten feiert das SchwuZ hier bei DER Retroparty Berlins die Gassenhauer, Erfolge und Charthits der vergangenen Jahrzehnte.

Musikalische Perlen von Cappella oder Sister Sledge sind genauso im Mix der DJs/DJanes wie auch Klassiker von Kylie Minogue, den No Angels oder Robbie Williams. Animiert von Miss Debra Kate kann #mensch hier Spaß zu der Musik haben, mit welcher Erinnerungen verknüpft sind. Das Coming-out, der erste Kuss, Abi 2013 oder auch der erste Herzschmerz ...

Angekündigt für den 4. März werden an den Musikmaschinen Destiny Drescher, derMicha, U-Seven, D.Light, Prof. Dr. Cheddar, Gitti Reinhardt und Paderkid. Eine Show gibt es auch, Caddy Domplex und Jewels werden diese bestreiten. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, kostet 19 Euro und wird ab 23 Uhr bis 8 Uhr morgens für queeren Spaß sorgen. Your Disco needs you!

4.3., „bump!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr