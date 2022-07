Der Candy ☆ Boy erwartet Euch

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Der „Irrenhouse“-„Candy ☆ Boy“ wird Euch Süßes geben

Irrenhouse

DJ PomoZ und DJ U-Seven mischen die Beats und Melodien im „Karma Hotel“! Und nicht nur diese beiden besonders in der LGBTIQ*-Community populären DJs sind am kommenden Samstag am Start, wenn Nina Queer ins „Irrenhouse – Karma Hotel“ einlädt.

Dank Sternen wie Pop-DJ I am Nico und den House-Meistern vom DJ-Duo THE GLORIA GAMEBOYS soll die Party anlässlich des Stadtfests 2022 die tanzwütigen Queers in den Friedrichshain locken!

Und zwar aufs angesagte RAW-Gelände in den Klub cassiopeia Berlin – der schon ab 18 Uhr mit dem „Penis Park“ und „Ninas Eichelstübchen“ lockt (der Eintritt hierfür ist FREI!). Die Pforten zur queeren House- und Pop-Party im Klub öffnen sich um 22 Uhr, die wilde „Irrenhouse“-Show steigt um 2 Uhr morgens ...

16.7., Irrenhouse, cassiopeia Berlin, Revaler Straße 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, Karten gibt es hier