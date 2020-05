Schlager-Dance mit DJ Herzbeat

× Erweitern Foto: Universal Music DJ Influx_ DJ Herzbeat Bald erscheint sein erstes Album „Dancefieber“

DJ Influx_ DJ Herzbeat

Der tätowierte Wahlberliner weiß, wie man Stücke so mischt, dass klubbige Unterhaltung rauskommt. „Ich bin glücklich, wenn die Leute glücklich sind!“ – das ist sein Motto.

Als DJ Herzbeat veröffentlicht der in Wolfsburg Geborene erfolgreich tanzbare Schlager, nach den beiden Covern „Weekend (feat. Sarah Lombardi)“ und „3 Tage in Prag (feat. Axel Fischer)“ erscheint am Freitag „Maybe“ mit Sonia Liebing am Mikrofon.

× Erweitern Foto: M. Rädel Rose Kennedy Nina Queer, DJ Herzbeat und Brigitte Skrothum

DJ Herzbeat / DJ Influx_

Hier noch Auszüge aus einem Interview von 2014, als er sich noch / nur DJ Influx_ nannte:

WIRST DU EHER ALS POP- ODER INDIE-DJ GEBUCHT?

Popmusik ist schon der größte Bestandteil meines DJ-Sets! Als Kind der 1990er steh ich noch genau so darauf. Rock- und Indie-Musik regieren mehr bei privaten Partys von Freunden und bei mir zu Hause, wo ich auch gern mal für mich im Wohnzimmer hin und her springe.

DU BIST AUCH BARKEEPER.

Ja, das stimmt. Mein Barkeeperdasein pflege ich im September seit zwei Jahren in der Berliner Szene und habe immer noch Freude daran.

UND HAST SCHON GEMODELT, RICHTIG?

Das Modeln war eine ganz spontane Entscheidung, bei der ich direkt nach der Anfrage ohne zu zögern zugesagt habe. Es handelte sich um eine Präventionskampagne zum Thema HIV und Aids mit dem Titel „Es beginnt mit einem Kuss“. Es war die erste Erfahrung, und ich bin mindestens genauso aufgeregt wie erfreut gewesen, dies machen zu dürfen. Benjamin, der Fotograf, und Mathias, mein Shootingpartner, haben gerockt. Wir waren ein super Team zusammen und die Ergebnisse sind toll geworden.

*Interview: Michael Rädel

www.djherzbeat.de