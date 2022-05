Douze points?! Glamour, Spaß und Popkicker!

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ, ESC Victoria Bacon und Anna Klatsche

ESC Ticketpreis inklusive Garderobe und VVK-Gebühren beträgt 18,70 Euro

Die Dragqueens Victoria Bacon und Anna Klatsche moderieren am Samstag den „Eurovision Song Contest“ im SchwuZ (Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr) in Neukölln.

Danach soll Jurassica Parka mit ihrer Sause „Popkicker“ für beste Laune sorgen – auch wenn Deutschland wohl wieder hinten landen wird.

Es kommt aber ja auch auf den Spaß dabei an, oder? Und auf Musikgenuss in Hülle und Fülle, eine wichtige Zerstreuung in Kriegs-, Dürre- und Inflationszeiten. „Der Eurovision Song Contest gehört zu den beliebtesten Feiertagen der queeren Community. Aber ESC auf dem Sofa zu Hause ist wie All-Inclusive-Urlaub ohne Hotelbar. In alter Tradition übertragen wir das Spektakel auch in 2022 wieder auf Großleinwand“, so das queere und aktivistische Team vom SchwuZ auf seiner (neuen) Homepage. Wir sind gespannt! www.schwuz.de