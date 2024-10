Minuten weg vom Tempelhofer Feld: Dragqueens

× Erweitern Foto: M. Rädel Tempelhofer Feld

„Morgan's Eckstravaganza“ schickt sich am 25. Oktober an, den Kiez am Tempelhofer Feld (Bild oben) zu unterhalten und für queere Sichtbarkeit zu sorgen.

Denn so bunt Neukölln auch einmal war, es ist langweiliger, gentrifizierter und auch gefährlicher geworden für die LGBTIQ*-Community. Daher braucht es Veranstaltungen wie diese.

Ende Oktober wird es hier im Promenaden Eck in Neuköllns Schillerkiez (Schillerpromenade 11, U8 Leinestraße) ab 20 Uhr queer, laut und lustig. Buntes Partytreiben im „Problemkiez“, sodass die Welt eine bessere und buntere wird. Vor 22 Uhr ist der Eintritt frei, die Show ist um 21 Uhr. Freuen kannst du dich auf Gastgeberin Dragqueen Morgan Wood und unter anderem auch auf Aqua Kaliente.

