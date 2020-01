Foto: blu Hafen

Nach dem „tatort“ oder auch mittendrin, kann man als Queer in den Hafen in der Motzstraße gehen, um Gespräche statt TV zu genießen. Ab 21 Uhr sorgt hier DJ sunJAMO für die musikalische Untermalung für einen gelungenen, weil geselligen Start in die neue Woche.

Sonntags: Drama@Hafen, Hafen, Motzstr. 19, U Nollendorfplatz, 21 Uhr