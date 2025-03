Drei, drei, drei – Kunst in Wurzen

× Erweitern Foto: M. Rädel Der Frühling ist da, die Kunst auch! Los geht es am Karsamstag und Ostersonntag.

Expand Wurzen, S@ren Zschocke

Drei Themen, drei Städte, drei Künstler – aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Auch in der Kunst.

Die Ausstellung „SATIRISCH POLITISCH EROTISCH“ in Wurzen (nicht weit weg von Leipzig) vereint drei einzigartige Positionen der zeitgenössischen Zeichenkunst: Axel Hörnigs humorvolle und einfühlsame Satire, Marius Mezgers scharfzüngige und zugleich schelmische politische Ironie sowie die provokanten erotischen Zeichnungen und Skizzen von Søren Zschocke.

Gemeinsam eröffnen die drei Künstler aus drei Städten im Badergraben 16 in Wurzen neue Perspektiven auf das menschliche Dasein und sie laden dazu ein, den visuellen Diskurs aus ungewohnten Blickwinkeln zu betrachten und zu hinterfragen. Die Ausstellung startet anlässlich eines neuen Kunstmarkts. Noch können sich interessierte Künstler*innen für diesen „1. Wurzener Kunstmarkt“ (initiiert von Esteban Velazquez von Wilhelm www.vonwilhelmart.com) bewerben, dieser ist für den 19. und 20. April geplant.

„Zeichner und Zeichnerinnen machen sich heute mehr Gedanken als noch vor 10, 20 oder 50 Jahren“, verrät Martin Sonntag, Leiter des Caricatura Museums in Frankfurt, dazu im Rückblick auf den Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Eine – auch queere – Ausstellung, die dazu einlädt, über die Welt, die Gesellschaft nachzudenken. Aber auch darüber zu schmunzeln und zu lachen. Die Eröffnung der Ausstellung „SATIRISCH POLITISCH EROTISCH“ ist am 19. April (Karsamstag) um 11:30 Uhr, die Finissage am 17. Mai um 15 Uhr – in der Galerie Manufakturhöfe Wurzen. www.manufakturhoefe.com

