Drei Fragen an Flamyngus

2022 erschien seine Debüt-EP „Trigger mich", jetzt gibt es neue Musik

Der queere Musiker Flamyngus veröffentlichte gerade seine neue Single „Soulmate“. Sie ist unser Video des Tages. Zeit für ein paar Fragen hatte der Künstler zudem noch.

Wie war 2024 für dich in Sachen Musik? 2024 war bis jetzt ein super spannendes Jahr für mich! Den ganzen Sommer über war ich mit Auftritten quer durch Deutschland unterwegs und spielte dabei u. a. beim Hafengeburtstag in Hamburg, beim CSD in Stuttgart oder beim CSD in Halle, Braunschweig oder Karlsruhe. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin dankbar für diese ganzen schönen Live-Momente! Die Tage sind dadurch so geflogen & auf einmal ist schon Herbst. Das letzte Jahr über habe ich viele neue Songs geschrieben, die ich bei den Shows dann direkt schon live gespielt habe. Das ist immer sehr spannend zu sehen, wie die Leute auf die noch unveröffentlichten Songs reagieren. Und der erste davon kam jetzt am 1. November raus: Er heißt „Soulmate“.

Was ist für dich ein Soulmate? Ich glaube, ein „Soulmate“ ist dein allerbester Freund, dein „Partner in Crime“, dein Lover & deine Inspiration, über dich hinauszuwachsen. Also der eine Mensch, der dich besser kennt als du selbst und der immer zu dir hält, egal was passiert. Damit man den/die aber auch zum richtigen Zeitpunkt erkennt bzw. man selbst der „Soulmate“ für jemanden sein kann, muss man sich trauen, emotionale Nähe überhaupt erstmal zuzulassen … das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Und darüber geht mein neuer Song „Soulmate“: Über den Mut, sich im Dating-Dschungel zu committen, um die große Chance nicht zu verpassen.

Wann können wir dich wieder live erleben? Dieses Jahr spiele ich in Berlin noch am 27.11. zum „Drag Open Stage Finale“ in der „Pepsi Boston Bar“ und am 30.11. zur „QueerZ“, dem 10. Jubiläum des queeren Jugendfestivals im SchwuZ. Ansonsten fokussiere ich mich im Herbst und Winter auf die nächsten Musikveröffentlichungen und es läuft gerade das Booking für nächstes Jahr. Kann’s kaum erwarten, dann wieder auf der Bühne zu sein!

*Interview: Michael Rädel

