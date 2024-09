× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Joko Koma

Unter anderem Kat Davids, Hannah, Kichi Kazuko und wallflower_ sind Anfang September bei „DRIFT Kyiv“ im Berghain am Start. Los geht es am 5. September in der Säule (einem der Klubbereiche) um 22 Uhr.

Hintergrundinfos: Das Berghain (Am Wriezener Bahnhof) ist ein seit zwei Jahrzehnten (!) international bekannter – recht queerer – Techno-Klub, ursprünglich war die Party-Location ein DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern. Das krasse Gebäude im Stadtteil Friedrichshain ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003) und hatte schon Joko Koma (kleines Bild rechts) auf seinem Flyer. Hier feiert die Technolektro-Community immer gerne unter sich, aber auch Popmusikstars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Zum auch von Ades Zabel so geschätzten Technoklub gehört übrigens auch das Musiklabel Ostgut Ton. www.berghain.de

