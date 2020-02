Drinks, Snacks, Speisen und Doris Disse

× Erweitern Doris Disse

Doris Disse nimmt sich einem von der Partyszene irgendwie vergessenem Stück Berlin* an und startet mit einem unterhaltsamen Projekt in den nahenden Frühling.

Foto: M. Rädel Freunde, die die 1990er lieben: Doris Disse und Nina Queer.

„Ein exzellentes Bistro mit tollen Snacks, Speisen und hervorragenden Drinks und hat zusätzlich auch Räume für Workshops und Workspaces zu bieten. (...) Junge Menschen aus Finnland, Portugal, Russland, Schweiz, Indien oder Frankreich waschen hier und freuen sich über nette Gesprächspartner“, verrät der DJ über den Ort seiner Wahl, Die Waschküche. Und hier sorgt Doris Disse fortan jeden zweiten Samstag des Monats für eine satte Ladung Hits. Los geht es schon um 20 Uhr, denn die Veranstaltung versteht sich nicht als Konkurrenz zu anderen Partys, nein, es geht hierbei ums Vorglühen.

Foto: waschkueche.berlin

„Mal NICHT in einer verqualmten Kneipe oder alleine zu Hause die Zeit vor der Samstag-Abend-Party verbringen, sondern in einer freundlichen, futuristischen – die Waschmaschinenanordnung sieht wie ein gelandetes Raumschiff aus“, so Doris.

Musikalisch setzt er auf die 1990er, in diesem Sinne: „Party people in the place let's turn it out so get on the floor without a doubt!“** Wir wünschen viel Spaß beim Vorglühen ...

8.2., B4MIDNIGHT, Die Waschküche, Dudenstraße 80, zukünftig immer am 2. Samstag des Monats, U Platz der Luftbrücke, 20 Uhr, www.waschkueche.berlin

*Nicht unterschlagen wollen wir aber, dass von hier aus die AHA und auch das Rauschgold sehr gut zu erreichen sind.

**Ein Zitat aus Twenty 4 Seven featuring Captain Hollywoods Hit „I Can't Stand It“ von 1990.