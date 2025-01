Hui! Dubai-Schokolade for free

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2019, September Klubber Brian und DJ Paul Paillette (rechts im Bild)

Expand Foto: M. Rädel DJ Magic Magnus und Nina Queer

Das queere Veranstalter*innen-Duo DJ Magic Magnus und Nina Queer weiß, wie Leute so kurz nach Silvester weg von Prime Video, rein in einen Klub gelockt werden.

Mit Schokolade samt Pistaziencreme und Kadaifi und natürlich vor allem mit Musik. Und die kommt unter anderem von DJ Bürger Pe, den Gloria Game Boyz und Paul Paillette! Freuen kannst du dich am kommenden Samstag bei „Rose Kennedy“ auf einen liebevoll konzipierten Klub mit leichtem 1970er-Touch und vor allem auf Klubber, die Lust haben, ohne Stress zu feiern. Musikalisch stehen Popmusik, House und Dance-Klassiker im Fokus der DJs.

„Rose Kennedy“ – benannt nach einem Drink zu Ehren der einst extrem populären Matriarchin der Kennedy-Familie – ist eine der ersten queeren Partys in Berlin des noch jungen Jahres und sicherlich eine der besten Ideen, wenn #mensch etwas in Sachen Klub unternehmen will. Mit oder ohne Dubai-Schokolade, hier wird es lustig ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse 2022 August Sind fast immer an Ninas Seite: DJ Divinity und Bürger Pe

4.1., „ROSE KENNEDY – HAPPY NEW YEAR EDITION“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr