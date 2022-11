„dunkelbunt“ – Tobias Ecke stellt aus

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame

Foto: @tobias.lalique PharoDercks

Noch bis Mitte Dezember ist die Kunst des Wahl-Berliner Künstlers Tobias Ecke bei PharoDercks in der Schönhauser Allee 58 im Prenzlauer Berg zu erleben.

Sein Thema sei „der Menschen als Paradoxon“, so das Team der Galerie online. Dabei setze der in Merseburg geborene Maler „sich mit dem menschlichen Handeln in all seinen Widersprüchen auseinander und stellt Fragen“.

Der Künstler aus Sachsen-Anhalt machte unter anderem mit bei der Ausstellungsreihe „WE ARE PART OF CULTURE“ und beschäftigst sich in seiner Kunst mit dem, was „zwischen den Zeilen des menschlichen Zusammenlebens“ passiere. „Darauf richtet er seinen forschenden Blick. Sein Stil bewegt sich zwischen Expressionismus und Surrealismus. Tobias Ecke verbindet Malerei und Collagen, die Verwendung von erdigen und Rottönen dominieren in seinen Arbeiten.“ Noch bis zur Finissage am 10. Dezember kann die Kunst im Galerie- und Restaurant-Kiez Prenzlauer Berg genossen werden.

26.11. bis 10.12., Tobias Ecke: „dunkelbunt“, PharoDercks, Schönhauser Allee 58, pharodercks.de