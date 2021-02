Durstig, druff und drall

× Erweitern Foto: J. Hartmann Ades Zabel als Edith

Foto: M. Rädel Ades Zabel Eine aufgeweckte Talkmasterin: Edith

Die Geschwister Pfister, genauer Ursli und Toni, sind am Freitag Gast bei Edith Schröders (Ades Zabel) brandneuem Kultur-Happening „DDD – durstig, druff & drall“, das ab 21 Uhr via Stream aus dem BKA Theater unterhalten wird.

Die Geschwister Pfister ** sind ein kultiges Gesamtkunstwerk. Wer diese Künstler nicht kennt, hat in Sachen Kabarett wirklich etwas versäumt! Denn spätestens mit der legendären Inszenierung „Zum weißen Röss’l am Wolfgangsee“ 1994 in der Berliner Bar jeder Vernunft erlangten sie Kultstatus. Als „ein Feuerwerk an Unterhaltung und Humor“ wurde sie betitelt, nun, das trifft auch auf die Gastgeberin Edith Schröder zu, die hat zudem noch eine große Portion Neukölln und Berliner Schnauze dabei ...

www.adeszabel.de

** Einst: Tobias Bonn, Christoph Marti, Max Gertsch und Lilian Naef, heute: Andreja Schneider sowie Tobias Bonn und Christoph Marti