Gute Aussichten für 2022

× Erweitern Foto: easterberlin.de Leder, Easter Berlin

Foto: Team RH Photography/ instagram.com/roman_holst Fetisch Alle Arten von Fetisch sind bei „Easter Berlin“ vertreten

„Nach einem Jahr coronabedingter Pause, meldet sich die Easter Berlin, Leather and Fetish Week zurück“, verkündete das Team von Easter Berlin auf seiner offiziellen Homepage.

Wahrlich gute Nachrichten für die internationale queere Leder- und Fetisch-Community! Vom 12. bis 18. April 2022 soll es endlich wieder stattfinden, das queere Fetischtreiben (nicht nur) in Schöneberg. „Herzlich willkommen zum 49. Fetisch-Treffen Easter Berlin. Wir freuen uns, Euch gemeinsam mit der Berliner Community zu einem der größten europäischen Fetisch-Treffen zu begrüßen“, ist auf easterberlin.de zu lesen. „Ostern in Berlin ist für viele von uns aus dem Fetischjahr gar nicht mehr weg zu denken. Die bunte Mischung tausender Fetisch-Kerle aus der ganzen Welt in der Partystadt Berlin garantiert Euch eine Woche mega Spaß mit neuen und alten Bekanntschaften und Freunden.“

Über das Programm wird Folgendes verraten: „Die Highlights sind die Wahl des Mister Leather Berlin 2022 sowie Berlins bekannteste Fetisch-Party PiG: Direkt im Schöneberger Kiez feiern wir auf zwei Ebenen im Connection Club.“

Es werden aber auch ernste Töne angeschlagen, denn die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie trafen auch Easter Berlin hart. „Da wir als gemeinnützige Organisation – und besonders durch die fehlenden Einnahmen durch Veranstaltungen dieses Jahr – auf Spenden angewiesen sind, brauchen wir jetzt besonders deine Hilfe.“ Hier kannst du spenden. easterberlin.de