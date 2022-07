Was für ein Drahtesel!

× Erweitern Foto: EGO Movement EGOMovement

Foto: M. Rädel Natur Natur tut gut

Frischluft nach wilden Partytagen gefällig? Ab aufs Rad und raus in die Natur! Aber wenn es jetzt im Sommer so richtig, richtig heiß und drückend ist, fällt mitunter jede Tour schwer. Wir haben da etwas für dich, dass dir ab und an helfen kann …

Das E-Bike „Skarabäus“ vom Schweizer Technologieunternehmen EGO Movement, das ist nicht nur so schön, so schön wie der von den Ägyptern einst verehrte Käfer, es ist auch so flink wie der Sechsbeiner, dessen Panzer seine Farben je nach Lichteinfall verändern kann.

Und das tut der Rahmen dieses E-Bikes ebenso! Ein Leichtgewicht ist dieser stylische Drahtesel zudem, nicht mal 19 Kilogramm bringt er auf die Waage. Viel Spaß bei der nächsten Radtour! egomovement.com