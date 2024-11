Eckart von Hirschhausen live!

× Erweitern Foto: Dominik Butzmann Eckart von Hirschhausen

Expand LOCATIONS_Tipi Eine Theateradresse, in der Chanson, Cabaret, Konzerte, Musicals oder Varieté präsentiert werden: das Tipi am Kanzleramt

Der populäre Arzt und Künstler stand schon im Nachtsalon der 1990er auf der Bühne der Bar jeder Vernunft, als er noch hauptberuflich in der Charité seiner ärztlichen Tätigkeit nachging.

Als gefragter Moderator und Entertainer liegt ihm noch immer die Gesundheit der Menschen am Herzen. Obwohl er sich dieses Jahr von der Bühne verabschiedet hat, wird er am 27. November im Tipi am Kanzleramt mit „Mensch, Hirschhausen – Gesunde Erde – Gesunde Seele“ ein Ausnahmegastspiel geben. Unterstützt wird er bei diesem speziellen Abend aus Anlass des größten Psychiatriekongresses in Berlin von dem genialen Jazzpianisten Christoph Reuter und den „Singing Shrinks“. Freu dich auf Musik, Kabarett, persönliche Geschichten und viel Spontaneität. www.tipi-am-kanzleramt.de

Wir sind auch auf Instagram: