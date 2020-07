★☆★ Edith & Biggy

× Erweitern Foto: M. Rädel Biggy und Edith aka Ades

Foto: M. Rädel Biggy van Blond

Mit Dragqueens und Comedy gegen den Frust und all die Corona-Sorgen! Ende Juli kannst du Edith Schröder und Biggy van Blond am Mehringdamm recht nah kommen. Oder die beiden Queers via Webcam, also Stream genießen.

Am 29.7. legt das legendäre und geniale Gespann ab 21 Uhr im BKA Theater am Mehringdamm los, es gibt auch eine begrenzte Zahl an Karten für das direkte Live-Erlebnis im Theater.

Dank allerneuster Streamingtechnik kann man Edith und ihre Biggy in „Ades Zabel & Biggy van Blond: Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio – Ediths Discoballs“ aber auch zu Hause genießen. Den Stream siehst du unten – es dauert aber noch ein paar Tage ...

Karten gibt es hier

29.7., „Ades Zabel & Biggy van Blond: Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio – Ediths Discoballs“, BKA Berliner Kabarett Anstalt, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 21 Uhr

www.facebook.com/BiggyVanBlond

www.facebook.com/edithschroeder.original