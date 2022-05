× Erweitern Foto: Oliver Bieber Edson Cordeiro

Foto: Kineos Anders als die anderen Szenenfoto aus „Anders als die anderen“ von Richard Oswalds aus dem Jahr 1919

Eine große Stimme trifft im Mai in Berlin-Mitte auf einen wichtigen Film.

1919 wagte Regisseur Richard Oswald den ersten schwulen Film. 2022 kommt er zurück ins Kino, dazu Livemusik und Retro-Flair. Die wilden 1920er- und 1930er-Jahre werden mit Edson Cordeiro im Kino Babylon wieder lebendig. Am 19. Mai wird es so weit sein.

Zu sehen gibt es den Stummfilm „Anders als die andern“, der erste LGBTIQ*-Film überhaupt. Passend dazu wird der brasilianische Ausnahmesänger Edson Cordeiro zusammen mit dem Babylon Orchester auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik mitnehmen, als das Großstadtleben tobte und Queers feierten, als ob die Nacht kein Ende hätte. In dieser Zeit wurde Berlins Ruf als Hure Babylon geboren! Um 19:30 Uhr werden Edson Cordeiro und das Kino Babylon in der geschichtsträchtigen Rosa-Luxemburg-Straße gegenüber der Volksbühne in Berlin-Mitte in turbulente Zeiten entführen. Countertenor Edson Cordeiro wird mit dem BABYLON Orchester Berlin Lieder aus dieser Zeit singen, als wäre er einem expressionistischen Stummfilm entstiegen – nur mit einer 4-Oktaven-Stimme! Die Musik zum Film wurde vom musikalischen Leiter des Babylon-Kinos Hans Brandner neu vertont und arrangiert. In Anlehnung an die Tradition hat er die neue Begleitmusik aus klassischer Musik und Stummfilmmusik ausgewählt und szenengenau an die Stimmung und Handlung des Films angepasst.

19.5., Edson Cordeiro: „Anders als die andern“, Rosa-Luxemburg-Straße 30, U Weinmeisterstraße, U Rosa-Luxemburg-Platz, 19:30 Uhr, www.babylonberlin.de