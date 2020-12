Hallelujah! Ehrung für queeren Bruder Franziskus

× Erweitern Bruder Franziskus (Miguel-Pascal Schaar) vom Rogate-Kloster Sankt Michael

Anlässlich des Tags des Ehrenamtes wurde Ende letzter Woche bekannt gegeben, dass Bruder Franziskus vom Rogate-Kloster Sankt Michael zu Berlin mit der Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement geehrt werden wird.

Foto: M. Rädel Jesus, Kirche, Glauben

Der engagierte Ausgezeichnete freute sich auf Social Media: „Vielen Dank für die Anerkennung und diese große Freundlichkeit!“ Auch wir gratulieren von Herzen für sein christliches und queeres Wirken nicht nur in Berlin.

Foto: www.luczak-berlin.de CDU Dr. Jan-Marco Luczak

Für Bruder Franziskus' Würdigung eingesetzt hatte sich auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Jan-Marco Luczak, Tempelhof-Schöneberg: „Ich gratuliere Bruder Franziskus sehr herzlich zur Verleihung der Berliner Ehrennadel. Die Auszeichnung ist hochverdient, Bruder Franziskus setzt sich seit vielen Jahren unermüdlich für notleidende Menschen, für Toleranz und Offenheit sowie interkulturelle Verständigung in unserer Stadt ein. In der Nachbarschaft in Schöneberg ist er tief verwurzelt und hat sich von Beginn an ganz besonders auch für die LGBTIQ-Community engagiert. Der von ihm ins Leben gerufene ökumenische Gottesdienst zum schwul-lesbischen Stadtfest ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Festprogramms geworden, der weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt ist und international Anerkennung findet. Auch zu den vielen fremdsprachigen Gemeinden in unserer Stadt pflegt Bruder Franziskus ein enges Verhältnis. Ihnen stand er insbesondere nach Katastrophen und Anschlägen seelsorgerisch zur Seite. Ich bin dankbar, dass es Menschen wie Bruder Franziskus in meinem Wahlkreis gibt. Mit seiner Arbeit und seinem Einsatz trägt er dazu bei, dass unserer Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Damit ist er ein leuchtendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement, ohne das unsere Gesellschaft so viel ärmer wäre. Die Verleihung der Berliner Ehrennadel an Bruder Franziskus habe ich gern unterstützt, sie ist ein besonders schönes Zeichen des Dankes und der Wertschätzung.“

Über das Rogate-Kloster

Das „Kloster“ ist eine 2010 gegründete geistliche Gemeinschaft, die die Verschiedenheit der sexuellen Identitäten feiert und für sie eintritt. Frater Franziskus unterstützt international LGBTIQ*-Projekte und feiert jährlich den Gottesdienst zum Lesbisch-schwulen Stadtfest in Berlin (das 2020 erstmals aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Cororna-Pandemie ausfiel).

rogatekloster.wordpress.com