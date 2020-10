Ein bisschen Farbe

Man sollte nicht Angst haben vor dem Altern. Und graue Haare sind sexy. Wen sie aber stören, der kann ja dezent kaschieren, jetzt auch im Bart.

Genau hier muss Mann aufpassen, was er tut, denn ein schlecht gefärbter Bart schaut aus, als hätte man sein Gesicht in eine Torte vergraben und die süßen Folgen nicht entfernt. Es klebt bunt am Kinn, es ist kein Bart mehr.