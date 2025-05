🏳️‍🌈 Wittenberg feiert seinen ersten CSD!

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Etwas queeres Nachleben gibt es auch in den schönen Gassen, etwa das CLACK Theater mitten im Zentrum.

Expand Foto: M. Rädel Der historische Marktplatz der Lutherstadt, hier startet und endet der CSD.

🏳️‍🌈 Wittenberg hat seinen ersten CSD! Am 21. Juni wird es in der Lutherstadt laut, bunt und queer – denn die malerische Stadt feiert ihren ersten Christopher Street Day. **

Unter dem Motto „Vielfalt sichtbar machen“ ruft das Orga-Team alle Bürger*innen, Gruppen und Allies dazu auf, gemeinsam auf die Straße zu gehen – für Gleichberechtigung, Demokratie und Menschenrechte. Die Eröffnung ist am 21. Juni um 13 Uhr auf dem historischen Marktplatz, um 14 Uhr startet die bunte Demo, bis sie um 15:30 Uhr wieder auf dem Marktplatz ankommt und zum Feiern und zu Shows einlädt.

„Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Alle sind eingeladen, sich zu beteiligen – ob mit Infoständen, kreativen Beiträgen oder einfach durch Präsenz beim Umzug oder beim Fest. Der Wittenberger CSD wird eine familienfreundliche Veranstaltung, auf der sich alle wohlfühlen können, auch Kinder und Familien“, so Greta Hientzsch, Mitwirkende des CSD-Organisationsteams, in einer E-Mail an uns. Egal ob du Plakate schwingst oder einfach deine Unterstützung zeigst: Sei dabei und mach Wittenberg ein Stück bunter!

Aber auch politische Forderungen werden geäußert: „Konkret braucht es eine Finanzierung von Safe Spaces für queere Jugendliche, die eine besonders verwundbare Gruppe sind. Außerdem fordern wir Schulungen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt für Personal in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Denn Bildung wirkt am effektivsten gegen Diskriminierung, Hass und Ausgrenzung! Wir leben in einem System, das Menschen wegen ihrer Andersartigkeit unterdrückt. Als Sozialist ist mir die Gleichberechtigung von Menschen enorm wichtig und bis die nicht überall erreicht ist, sind CSD weiterhin nötig. Deswegen beteilige ich mich an der Organisation in meinem Heimatkreis Wittenberg“, so Elias Zarrad, Mitwirkender des Organisationsteams und Mitglied des Landesvorstandes Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt schriftlich. Hier kannst du den CSD unterstützen: www.betterplace.org/csd_wittenberg

** Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern, Christopher Street Days und Prides.

× Erweitern Foto: M. Rädel Das UNESCO-Welterbestätte Schlosskirche Wittenberg, die „Wiege der Reformation“, ist das Wahrzeichen der Stadt.

