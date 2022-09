„Ein Käfig voller Narren“ in Schwedt

theater-schwedt.de

„Bienvenue, herzlich willkommen im La Cage aux Folles – dem Stolz von St. Tropez!“ Die Filme über das Etablissement sind Kult, der Hit von Gloria Gaynor „I Am What I Am“ daraus auch. Und jetzt kann man die Geschichte als Musical neu erleben.

Zur Geschichte: In dem weltberühmten Varieté, in dem nichts und niemand ist, was der erste Blick vermuten lässt, ist Zaza der strahlende Star. Allerdings muss sie Abend für Abend angefleht werden, die Bühne zu betreten. Sie – oder doch besser: ihr männliches Alter Ego Albin – lebt seit vielen Jahren mit Georges, dem Chef des La Cage, in eheähnlicher Gemeinschaft. Georges erträgt Zazas Eskapaden deshalb mit liebendem Langmut. Als der von beiden aufgezogene Jean-Michel seinen Eltern eröffnet, dass er ausgerechnet die Tochter des erzkonservativen Politikers Dindon heiraten und den zukünftigen Schwiegereltern deshalb eine „normale“ Familie vorspielen will, erreicht das allabendliche emotionsgeladene Chaos allerdings neue Qualitäten … Ab dem 1. Oktober im Theater Schwedt. theater-schwedt.de