Das Autor*innen-Trio Constanze Behrends, Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck stellt in „BIS KEINER WEINT“ eine der aktuellsten Fragen in der Kulturbranche: Wie korrekt muss Entertainment heute sein – und wann verliert es dadurch an Gehalt?

Juniorproduzentin Vanessa Edler steht vor einer unlösbaren Aufgabe: Sie soll einen neuen Blockbuster drehen, der auch die sensibelsten Zuschauer*innen nicht vor den Kopf stößt: Eine politisch-korrekte Version von „Schneewittchen“. Die Leitungsetage ihres Streaminganbieters erwartet einen Kassenerfolg für Jedermann, Jederfrau, Jedermensch. Doch geht das überhaupt? Kann ein politisch korrekter Märchen-Film alle glücklich machen?

Dieses Team macht aus dem „Spieglein an der Wand“ höchstens einen Scherbenhaufen. Jasmina und Philipp haben diametral gegensätzliche Positionen dazu, wie ein modernes Schneewittchen heute aussehen müsste und liefern sich erbitterte Wortgefechte.

8. – 14.6., „BIS KEINER WEINT – Ein Meinungsmärchen mit Musik“, www.neukoellneroper.de