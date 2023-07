Ein neuer KLUB im Prenzlauer Berg!

× Erweitern Foto: Das Institut

Foto: M. Rädel Berlin, Prenzlauer Berg Schmuck ist er, der Prenzlauer Berg. Aber mittlerweile nachts etwas gediegen ...

Am Samstag eröffnet um 20 Uhr in der Pappelallee „Das Institut“. Der nicht rein queere, aber für die LGBTIQ*-Community offene Klub will fortan das Berliner Nachtleben bereichern.

Geboten werden soll hier „feinste elektronische Musik, mal melodiös, mal pur, hart und dreckig. Eben Berlin“, so Mike Weyers der neue Inhaber des Klubs via E-Mail an uns.

„Viel zu laut, viel zu viel Trubel für den Kiez? Wir sagen: Keine Sorge, tanze! Die Nachbarn sind entspannt“, freut er sich. Los geht es am 15. Juli mit Funk und Soul auf dem oberen Dancefloor, unten gibt es dann Techno mit Lucky Lucy.

15.7., Eröffnung, Das Institut, Pappelallee 65, U Eberswalder Straße, 20 Uhr