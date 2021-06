Ein Sommertag in Neukölln

× Erweitern Foto: M. Rädel Engels

Foto: M. Rädel Café, Bar, Drinks, Cocktails, Hipster

Entspannt und gechillt durch die Hitzewelle kommen, das wollen wir alle. Und bei Temperaturen von bald über 33 Grad muss man sich dort aufhalten, wo es (etwas) grün, kühl und luftig ist. Also zum Beispiel in Neukölln, ganz nah am Tempelhofer Feld.

Das Café, die Kneipe, Engels in der Herrfurthstraße 21 ist unser Tipp für einen gastronomischen Tagesausflug in diesen Hipsterkiez. Wer hier seine Limonade oder seinen Aperol Spritz (der wird hier mal ganz anders serviert, siehe großes Bild oben) genießt, der hat schnell wieder den Kopf frei für das laute Treiben in der flirrenden Hitze der Großstadt. Ein großes Plus ist die Nähe zur „Tempelhofer Freiheit“ und die vielen Bäume – bitte immer gießen! ** Das Engels, übrigens auch ein Restaurant, hat täglich ab 10 Uhr geöffnet, wir empfehlen es euch.

Engels, Herrfurthstraße 21, U Leinestraße, tägl. ab 10 Uhr, www.engelsberlin.de

