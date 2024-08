Ein Vierteljahrhundert „LesBiSchwules Parkfest“

× Erweitern Foto: M. Rädel Auch abseits des Fests lohnt sich ein Besuch des Parks

Expand LesBiSchwules Parkfest

Wir gratulieren zu 25 Jahren LGBTIQ*-Sichtbarkeit, Community-Kultur und queere Emanzipation! Das „LesBiSchwule Parkfest“ fand erstmals 1998 im Rahmen der Feiern zum 150. Jubiläum des Volksparks in Friedrichshain statt. Und dort ist es auch geblieben.

Wobei, einen kleinen Umzug gab es, vom Schwanenteich im Friedrichshainer Volkspark ging es vor einigen Jahren auf das Gelände des dortigen Freilichtkinos. Seit 2001 organisiert das Fest die AWO, das zuständige Bezirksamt steht dabei dem Team des „LesBiSchwulen Parkfests“ unterstützend zur Seite. Am 10. August geht es um 15 Uhr los, die SPDqueer ist mit am Start, viele Gruppen der LGBTIQ*-Community, es gibt zu Essen, Shows und um 17 Uhr spricht der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Auch fein: Durch das Programm führt Dragqueen Marie Mondieu, Mutter Dora (im Bild ganz oben links) von den Schwestern der Perpetuellen Indulgenz will kommen! Um 23 Uhr endet der queere Open-Air-Spaß dann.

10.8., „LesBiSchwules Parkfest“, Volkspark Friedrichshain, 15 Uhr, www.parkfest-friedrichshain.de

Wir sind auch auf Instagram: