Foto: Jasmin Beszedics Rory Six Geboren wurde Rory Six einst in Belgien

Musicalstar und Autor Rory Six ist der Stern des im Juli startenden Musicals „Ein wenig Farbe“. Erzählt wird hierin von Klaus, der sich genau das wünscht: ein wenig mehr Farbe. Seine, ihre Farben!

Mittlerweile ist Klaus Helena und nimmt mit auf den Weg ihrer Selbstfindung. Über das Musical verrät das Team der Produktion: „Wir erleben, wie sich Helena selbst fühlt, wie die Gesellschaft, die Familie und der engste Freundeskreis auf sie reagieren. Das Stück hinterfragt auf humoristische und gleichermaßen clevere und mitfühlende Weise, was in unserer Gesellschaft eigentlich normal ist …“ Berührend und unterhaltsam – und mit Rory Six in dreizehn (!) Rollen.

12. bis 21.7., „Ein wenig Farbe – Das Musical“, Theater im Delphi, Gustav-Adolf-Str. 2, www.einwenigfarbe.com