Ein Wort, das provoziert

Begriffe müssen dann aus der Sprache verschwinden, wenn die, die damit bezeichnet werden, sich diskriminiert fühlen. Trotzdem sind Komponisten Kinder ihrer Zeit, trotzdem ist „Der Zigeunerbaron“ von 1885 ein thematisch zeitloses Stück über Heimat, Integration, Entwurzelung und Ausgrenzung.

Die Komische Oper Berlin meldet sich mit genau diesem strittigen Stück aus der Corona-Zwangspause zurück. Riskant? Womöglich. „Sah es noch vor ein paar Wochen so aus, als würde sich unser Vorhang vor Ende August nicht noch einmal heben, können wir heute voller Freude verkünden: Wir spielen wieder!“, freut sich das queere Team der bundesweit bekannten Hochkulturstätte in einer E-Mail an uns. Los geht es schon an diesem Sonntag mit der Premiere von Johann Strauss' „Der Zigeunerbaron“ in einer Fassung von Regisseur Tobias Kratzer.