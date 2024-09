Eine große Stimme auf kleiner Bühne

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Tobias Ecke Am Eingang begrüßt der Künstler Tobias Ecke

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Alice Dee (links) mag es poppig, Dragqueen Gitti (rechts) auch

Am kommenden Donnerstag gibt sich Sängerin Alice Dee einmal mehr die Ehre bei „Chantals House of Shame“ im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände.

Los geht es am 26. September um 23 Uhr, dann öffnen sich die Türen des Lokschuppens, dann legen DJs wie Bürger Pe und Jordan Snapper in den verschiedenen Klubbereichen los. Der Lokschuppen ist bei weitem kein neuer Klub, er hat nur einen noch recht frischen Namen: Queere Partys wie die „GOLOSA“ und natürlich „Chantals House of Shame“ machten den Lokschuppen (ehemals Suicide Club) im Friedrichshain beliebt – auch bei Promis wie DJ Divinity, Ellie Caballé und den Diven von „RuPaul's Drag Race“. Das erste „Suicide“ ** musste zwar 1999 schließen, aber es ging immer weiter. Zum Beispiel diese Woche mit der tollen Alice Dee!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

** Der Klubname geht auf die Avantgarde-Band „Suicide“ von Alan Vega und Martin Rev zurück

