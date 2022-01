Eine neue Galerie und schwule Kunst

× Erweitern Fotos: P. Dobias

Foto: M. Rädel Der Fotograf und Model Maximilian

Anfang Februar eröffnet in der Pestalozzistraße eine neue Galerie und Peter Dobias stellt dort Werke im Rahmen der Gruppenausstellung „Ohne Worte“ aus seinem Buch „BERLIN LUST“ aus.

Der 1978 geborene Slowake lebt seit 11 Jahren in Berlin und widmet sich bei seiner Kunst auch gerne dem hedonistischen Klubleben Berlins (vor der Corona-Pandemie).

„Die Galerie eröffnet offiziell am 4. Februar, aber ich wollte unbedingt schon am 2.2.2022 eine Veranstaltung haben – an diesem Tag ist es dann meine Vorschau geworden“, freut sich der kreative Queer. Geplant ist ein Gespräch mit dem Künstler und sicherlich etwas Sekt ... Es gilt 2G+.

2.2., Vorschau zur Ausstellung „Ohne Worte“, Vorona Galerie, Pestalozzistr. 34, S Charlottenburg, 18 – 21 Uhr, www.photographypeterdobias.com