Eine Party im Advent: „bump! Back in Time“

☆ Am Samstag lockt unter anderem christliche Popmusik mit einem ordentlichen Wumms in den queeren Klub nach Neukölln: die „bump!“.

Seitdem Streamings in den Charts mitgezählt werden, landet Mariah Carey regelmäßig wieder Hits – und regelmäßig ganz oben in den Hitlisten. Natürlich mit ihrer Weihnachtsnummer „All I Want for Christmas Is You“. Deswegen steht sie auch im Zentrum dieser SchwuZ-Party im (eigentlich besinnlichen) Advent, den vier Wochen vor der fröhlichen Weihnachtszeit. Gefeiert wird zum Beispiel zusammen mit Dragqueen Stella deStroy, aMinus, Rachel Intervention sowie mit DJ Modeopfer (kleines Bild rechts) und Djane Skinny. Damit die Vorfreude steigt, bekommst du hier einen von Mariah Careys Weihnachtsklassikern als Video ... In diesem Sinne: Ho! Ho! Ho!

7.12., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr