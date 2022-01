× Erweitern Foto: MIZAFO Neuköllner Oper, Eine Stimme für Deutschland

Der neue Bundestag ist gewählt, die Parteien der demokratischen Mitte dominieren die Regierung: Also noch mal Glück gehabt?

Die Neuköllner Oper hat sich in die Provinz begeben, dorthin, wo immer noch die wirklichen Trends gesetzt werden und wo so genannte Volksparteien längst bereit sind, zum Juniorpartner entweder eines neurechten Deutschlands oder einer Öko-Diktatur zu werden, je nachdem, welches Lager gerade über wen herzieht.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat die Neue Rechte in dem Stück die reelle Chance, Bürgermeister zu werden! Beziehungsweise Bürgermeister*in! Verbissen kämpft die grüne Spitzenkandidatin Regula Hartmann-Hagenbeck gegen ihre mit allen Medienwassern gewaschene Konkurrentin Alina Deutschmann. Aber auch auf dem Schulhof liefern sich die beiden Töchter der alleinerziehenden Mütter einen gnadenlosen Kampf um die politische Zukunft Deutschlands. Und um Albert, den naiven Neuzugang in der Klasse. Obwohl der Zweck fast jedes Mittel heiligt – in der Provinz wie in Berlin –, müssen am Ende alle zusammenleben. Nur wie?

25.1. – 25.2.2022, Eine Stimme für Deutschland, Neuköllner Oper, www.neukoellneroper.de