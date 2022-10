Eineinhalb Jahrzehnte Rose

Langsam kommen die meisten Berliner Partyformate in die Jahre, doch die „Rose Kennedy“ muss sich wirklich keine Sorgen machen ob ihres Alters. Ständig sorgen die beiden Veranstalter*innen DJ Magic Magnus und Nina Queer für Neues.

Sei es in Sachen DJs, die hier teilweise zum ersten Mal vor großem Publikum auflegen dürfen, oder durch all die Ortswechsel. Thronte anfangs noch das Türpersonal – u. a. Brigitte Skrothum war mit am Start – in Kreuzberg an der Pforte zum Klubglück, so freute man sich später in Mitte und nun im Friedrichshain auf die treuen und jungen, internationalen und queeren Klubber*innen.