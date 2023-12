Eintritt frei bei der „DIVAMANIA“

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Foto: Instagram / badgalriri Rihanna 2020

Vyla Virus aus Singapur ist frisch in Berlin angekommen und legt noch frischer im #SchwuZ los, bei der „DIVAMANIA“ in der „Pepsi Boston Bar“ am 19. Dezember. Im Fokus der Party steht diesmal showtechnisch Rihanna!

Seit 2005 ist die am 20. Februar 1988 geborene US-Amerikanerin eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Jede Single erreichte irgendwo Spitzenplätze. Die LGBTIQ*-Community liebt die – auch schauspielende – Künstlerin für Nummern wie „SOS“, „Pon de Replay“, „Lift Me Up“, „We Found Love“, „Diamonds“, „Umbrella“ und „Only Girl (In the World)“ – #mensch verzeiht ihr sogar, dass sie ab und an Pelz trägt ...

Die „Disturbia“-Sängerin arbeitete schon mit David Guetta, Calvin Harris sowie Coldplay und Paul McCartney zusammen, heute Abend wird sie durch Travestie geehrt. Die Pforten zum glamourösen Showglück öffnen sich um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

19.12., „DIVAMANIA“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, www.schwuz.de