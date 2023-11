Eintrittsfreier Museumssonntag

„Am ersten Sonntag im Monat kommt ihr immer kostenlos ins SMU. Bewundert queere Gegenwartskunst und erfahrt mehr über die Bewegungsgeschichte unserer Communitys“, so das Team der Institution via E-Mail. Das verbreiten wir gerne!

Das Schwule Museum (einst mit „*“ am Ende des Namens) wurde 1985 gegründet und ist seitdem zweimal, zuletzt 2013, zwecks Vergrößerung umgezogen, aktuell residiert es in der Lützowstraße 73, in Mitte-Tiergarten.