Einzelausstellung von Tina Heuter

× Erweitern Foto: Nikolaus Fürcho Tina Heuter: „Aus einem Guss“, 2023, Bronze, 40 cm, 2-teilig, Auflage 9, Nr. 1/9, 13.600 Euro

Foto: Nikolaus Fürcho „Durch den Akt des Anschaltens, der in Neon geformten Schriften, sind die Plastiken aktuell im Hier und Jetzt.“ – Tina Heuter „Move“, 2023, Bronze, Schrift, Sockel, 30 cm (38 cm), 3-teilig, Auflage 15, Nr. 8/15, 2.000,00 EUR, Foto: © Nikolaus Fürcho

Noch bis zum 20. Januar kann #mensch die ungewöhnlichen Skulpturen der 1968 in Düren geborenen Künstlerin in der mianki.Gallery in der Kalckreuthstraße 15 bewundern – und auch erwerben.

Tina Heuter studierte sie an der Fachhochschule Aachen im Fachbereich Design und Bildhauerei bei Prof. Lutz Brockhaus & Prof. Benno Werth, die Plastiken und Werke der Wahl-Berlinerin befinden sich in zahlreichen Privatsammlungen und im öffentlichen Besitz.

Über die Ausstellung „Between“ verrät das mianki.Gallery-Team: „In ihren neuen Plastiken erleben wir Tina Heuter in der Auseinandersetzung mit dem Menschen in all seinen Facetten sowie dem Beobachten seines Alltags und seiner Stimmungen, ohne sich dabei im Detail zu verlieren. Dies bildet die Basis für Tina Heuters Plastiken. Sie setzt diese Beobachtungen mit den grob und doch fein modellierten und offenen Oberflächen gekonnt um und wir erleben ihre Werke in einem direkten Dialog mit den Betrachtenden.“ Die Galerie, die die Künstlerin seit 2011 vertritt, verrät zudem: „Für alle Kunstinteressierten ist die Ausstellung vor und nach einer kurzen Winterpause, vom 24.12. bis 1.1.2024, ab dem 2. Januar 2024 ganz regulär geöffnet.“ Selten waren Figuren aus Bronze, Beton und Neon so interessant!