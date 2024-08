Eisenach: „LILILALALAND“ von Dikla Stern

× Erweitern Bild: Dikla Stern – Lililalaland (Detail), Objekt-Installation | Mixed Media, 2023, © Dikla Stern | VG Bild-Kunst, Bonn

Im Sommer zeigt die Künstlerin „politisch-satirische Pop-Art und Einblicke in jüdische Familiengeschichte“ in einem stillgelegten E-Werk in Eisenach in Thüringen. Die Ausstellung eröffnet am 16. August und läuft bis zum 22. September.

Schriftlich wird dazu vorab verraten: „Die Arbeiten der Künstlerin widmen sich den schwierigen, tiefer gehenden Kausalitäten unseres Seins und werfen einen geschärften Blick auf die Komplexität der Dinge. Mit Witz und Ironie greifen sie eine Vielzahl von Fragestellungen und Themenkomplexen auf, die tief in unseren Alltag dringen und mit gesellschaftlichen Tabus brechen. Dabei sind sie geprägt von einer kritischen Haltung gegenüber kulturellen Konventionen, politischen Entwicklungen und sozialen Ungerechtigkeiten“, so der gastgebende Kunstverein Eisenach e. V. „Ihre Werke laden uns ein, nicht nur in globale Geschehnisse einzutauchen, vielmehr bilden sie eine konträre Oberfläche, die uns zur Reflexion der Welt und des sich darin befindenden eigenen Ichs drängt.“ Hier geht es zu einem Interview von uns mit der Künstlerin: www.maenner.media/kultur/kunst-design/dikla-stern-schoene-neue-welt

16.8. – 22.9., Dikla Stern: „LILILALALAND“, E-Werk, Uferstraße 34, 99817 Eisenach, lililalaland.de, www.instagram.com/politicalsatiricalpopart

Wir sind auch auf Instagram: