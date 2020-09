Elektromedizinische Reizstromtherapie

Das Body Health Center am Wittenbergplatz von Physiotherapeut und Chiropraktiker Konstantinos Georgilakis kann mit seiner Ultraschalltherapie zu neuer Lebensqualität verhelfen.

Die Ultraschalltherapie ist eine Form der elektromedizinischen Reizstromtherapie, welche in Form von Schallwellen Wärme erzeugt, die dann in die Muskulatur und das Gewebe geleitet werden und Schmerzen reduzieren sollen. Besonders geeignet ist diese Ultraschalltherapie sowohl bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen, Schmerzen bei Gelenkentzündungen oder einem Gelenkverschleiß als auch bei Patienten mit Problemen an der Wirbelsäule.