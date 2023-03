Suicide Club ★ Ellie Caballé LIVE

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Ellie Caballé

Foto: M. Rädel Monster Ronson's Ichiban Karaoke, The Shredder THE SHREDDER (Bildmitte) ist ebenfalls am Start, als DJ auf dem großen Floor

Gastgeberin Chantal urlaubt zwar gerade in Asien, das bedeutet aber nicht, dass das Haus der Schande ausfällt. Heute können wir dort ZDFneo-Stern Ellie Caballé erleben.

Die Dragqueen ist heute Nacht nicht der einzige Star, der bei der Party für die Klubber da ist. Angekündigt werden auch Coco Kitsch, Kiki und Principessa Melania von Ebola, DJ Divinity und Emmanuelle5.

Zur Geschichte: 1999 ging es mit „Chantals House of Shame“ los, damals noch in der „Goldmine“ in der Dircksenstraße. 2001 tanzte #mensch dann in der „Panorama Bar“ im inzwischen abgerissenen Ostgut. Schon ein Jahr später zog es Chantal dann unter den Sage Club, in die kultigen – aber etwas „modrigen“ – Räume der Cantina Barcelona. Ab 2004 konnte Chantal dann wieder an alte glamouröse Erfolge anknüpfen: Der Umzug in den damals populären Klub Kinzo brachte ihr volle Kassen und internationales Publikum. 2008 zog die Party in den Klub Bassy, seit 2018 ist die Party im Suicide Club beheimatet – und erfolgreich und divers wie nie zuvor.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr