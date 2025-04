„Lokschuppen of Shame“: Ellie Caballé LIVE

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Ellie Caballé

Gastgeberin Chantal präsentiert diese Woche den unlängst aus Australien zurückgekommenen Wahlberliner Star Ellie Caballé!

They ist heute Nacht nicht der einzige Star, der bei der Party für die Klubber da ist. Angekündigt werden auch Coco Kitsch, DJ Waikiki, Marc Lime und DJ Menace.

★ Vom Goldmine bis zum Lokschuppen: „Chantals House of Shame“ – eine Berliner Partygeschichte: 1999 fiel der Startschuss für „Chantals House of Shame“ – damals noch in der legendären Location „Goldmine“ in der Dircksenstraße. Nur zwei Jahre später wurde in der „Panorama Bar“ des inzwischen abgerissenen Ostgut weitergefeiert – ein Ort, der später mit neuem Namen und an neuer Stelle Geschichte schreiben sollte ... Bereits 2002 zog es Chantal in neue Gefilde: Unter dem Sage Club, in die etwas „modrigen“, aber charmanten Räume der Cantina Barcelona. Hier fand die Party ein neues Zuhause, 2004 folgte dann der Umzug in den angesagten Klub Kinzo – ein Glücksgriff, der nicht nur volle Kassen, sondern auch internationales Publikum brachte. 2008 wechselte „Chantals House of Shame“ in den Klub Bassy – ein weiterer Kultort, der bis heute vielen in Erinnerung geblieben ist. Seit 2018 schließlich ist die queere Partyinstitution im Lokschuppen beheimatet – und nach wie vor ein fester Bestandteil der Berliner Klublandschaft. Mehr Berlin geht nicht!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

