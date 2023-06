Ellie Caballé: „QueerZ“ am Samstag

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Tempelhofer Feld Keine Angst, den Sonnenuntergang auf dem Tempelhofer Feld werden nur die Erwachsenen nach dem Open Air erleben ...

Ab 14 Uhr ist die unter anderem durch „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ von Riccardo Simonetti populäre Berliner Dragqueen Ellie Caballé am kommenden Samstag auf dem auf dem Gelände der „Kinderwelt am Feld“ für alle jungen Queers „und ihre Friends im Alter von 14 – 21 Jahren“ da.

Die „QueerZ – Club. Youth. Festival. Open Air Edition“ ist ein gemeinsames Projekt des SchwuZ-Teams, des Jugendamts Neukölln und des LSVD Berlin-Brandenburg.

Doch was ist es genau? „Euch erwarten zauberhafte Queens, spannende Unterhaltung mit Karaoke und Party sowie verschiedene Workshops und vieles andere mehr“, so das SchwuZ auf seiner Homepage. „Neben all den Aktivitäten gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, andere queere Jugendliche kennenzulernen, sich auszutauschen und einen tollen Festivaltag zu verbringen. Der Eintritt ist frei. Bringt eure Freund*innen mit! Los gehts am 24. Juni in der Kinderwelt am Feld, 14 – 21 Uhr, wenn du zwischen 14 und 21 Jahre jung bist.“ Neben TV-Stern Elli Caballé werden auch noch Foxglove und PALMU angekündigt, der Eintritt ist frei. Klasse! Hier ist das Event auf Social Media zu finden.