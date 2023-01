Ellie Caballé live und in Glamour

Die „Chantals House of Shame“-Hostessen CoCo Kitsch und Kiki und Principessa Melania von Ebola freuen sich heute Nacht auf einen glamourösen Stern der Berliner Klubwelt, der auch schon bei der ZDFneo-Show „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ begeisterte.

Ellie Caballé wurde 2019 vom Publikum zur „Miss Irrenhouse 2020“ gewählt. Fortan ist sie Teil der großen, diversen und internationalen Irrenhouse-Familie. Zusammen mit anderen Diven stand die Junge (geboren am 27. September) aber auch schon bei der Wahl zur „Goldenen Jungschwuppe“ im Mann-O-Meter im Rampenlicht. Und am 19. Januar legt sie live los bei „Chantals House of Shame“!