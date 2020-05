Elmgreen & Dragset: Short Story

× Erweitern Foto: D. Choi Elmgreen & Dragset Die Kunst von Michael Elmgreen und Ingar Dragset ist vielen bekannt, ohne dass sie es wissen: zum Beispiel das Denkmal für die homosexuellen Opfer des Dritten Reichs in Berlin.

Foto: R. März Elmgreen & Dragset Elmgreen & Dragset „Bogdan“ 2020

In der ehemaligen brutalistischen Kirche St. Agnes in Berlin-Kreuzberg zeigen die beiden Künstler bis in den August hinein ihre Kunst. Es ist die erste Einzelausstellung der Visionäre seit 15 Jahren.

„Short Story eröffnet die Bühne für ein Spiel zwischen zwei Jungen. Beim Betreten des Galerieraums trifft der Besucher auf einen fast normalgroßen, aber leicht erhöhten Tennisplatz. Ein Netz in der Mitte trennt die beiden Spieler und schafft eine Art horizontales Diptychon“, so die gastgebende KÖNIG GALERIE über das, was uns ab dem 16. Mai erwartet.

„Die weiß bemalten figurativen Bronzeskulpturen der Jungen sind diagonal an den gegenüberliegenden Enden des Spielfeldes aufgestellt – klein und isoliert voneinander auf der großen Fläche. Ihre Körper und Blicke sind voneinander abgewandt, der Dialog und das Spiel zwischen ihnen sind zum Erliegen gekommen.“

Die Themen dieser neuen Ausstellung der seit 1995 zusammenarbeitenden Künstler, die 2017 die Biennale Istanbul kuratierten, seien unter anderem Individualismus und Wettkampf, Zerfall und Zeit. Groß! www.koeniggalerie.com